جامعة الدول العربية تنظم مسابقة ”التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري...

في إطار الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لحماية اللغة العربية، وخلق جيل معتز بلغته وهويته وثقافته العربية، تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الثقافة وحوار الحضارات) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو "، وذلك خلال الفترة من 26 مارس حتى 31 مارس 2022، ويشارك في المسابقة طلاب وطالبات المرحلتين الإعدادي والثانوي من مختلف بلدان الوطن العربي.
وصرحت معالي السفيرة/ د.هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن المسابقة سيشارك فيها طلاب من الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية منها: الإمارات، الجزائر، السعودية، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، مصر واليمن، وستقيم الأمانة العامة للجامعة العربية بمقرها احتفالية لتكريم الطلبة الفائزين في المسابقة، وذلك يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وأكدت معاليها حرص جامعة الدول العربية على النهوض باللغة العربية لما يمثله ذلك من تحصين للهوية الثقافية العربية ودعم مقوماتها، حيث تهدف المسابقة إلى تنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلاب بوصفها لغة قومية تغرس الانتماء في نفوس الأبناء، وإحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبني الشخصية الفعالة، وتنشط مهارة التحدث باللغة العربية الفصحى.
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