استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في جنين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم جنين. وأضاف مراسل الغد بوصول ثلاث إصابات خطيرة وثلاث إصابات بالرصاص الحي إلى مستشفى جنين الحكومي بعد اقتحام المخيم. وقام جيش الاحتلال بإطلاق الغاز المسيل للدموع في محيط مستشفى جنين الحكومي ما أحدث فوضى داخل المستشفى. وأفادت مصادر محلية بأن قوات معززة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

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