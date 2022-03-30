بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، العلاقات اللبنانية الأمريكية، وذلك خلال لقائه اليوم برئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان" ( تاسك فورس فور ليبانون) السفير أدوار جبريال وذلك بحضور السفيرة الأمريكية فى لبنان دوروثى شيا.
جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بقصر الرئاسة ببعبد في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد من المجموعة للاطلاع على الأوضاع في لبنان.
واطلع الرئيس عون، السفير جبريال على وجهة نظره من تطور الأحداث في لبنان والعلاقات اللبنانية الأمريكية وسبل تطويرها في كافة المجالات، كما تطرق البحث إلى المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع في لبنان والمنطقة.
وعلى صعيد متصل، استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون سفير أرمينيا في لبنان فاهاجن اتابيكيان، الذي سلمه رسالة خطية من رئيس جمهورية أرمينيا فاهاجن خاتشادوريان تضمنت شكره على التهنئة التي وجهها إليه الرئيس عون بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية أرمينيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميشال عون يبحث مع وفد أمريكى العلاقات بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.