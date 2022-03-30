السيادة السوداني: نؤمن بدور ثقافة السلام في تحقيق الاستقرار بالبلاد

أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك، أهمية تعزيز نشر ثقافة السلام في تعزيز الاستقرار الاجتماعي الذي يفضي الى تحقيق الوحدة الوطنية.

وتعهدت «المبارك»، لدى لقائها بمكتبها بالقصر الجمهوري اليوم، اللجنة العليا للمهرجان الأول لتعزيز السلام الاجتماعي، كماتعهدت برعاية المهرجان حتى يحقق أهدافه.

وأوضح علاء الدين إدريس حسن مقرر اللجنة العليا للمهرجان، في تصريح صحفي، ان المهرجان سيبدأ أعماله في الرابع عشر من مايو المقبل بولاية الخرطوم تحت شعار "نشر ثقافة السلام ورتق النسيج الاجتماعي" وسيعمم على كل ولايات السودان.

وأضاف، أن فعاليات المهرجان تشتمل على منافسات في مجالات الفنون والمسرح والدراما والتشكيل والغناء والموسيقى.

وفي وقت سابق، افتتح عضو مجلس السيادة الإنتقالي الدكتور عبدالباقي عبدالقادر الزبير بأكاديمية المنهل للعلوم بشرق النيل، اليوم، مستشفى المنهل التعليمي لطب وجراحة الأسنان، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة الاتحادية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأساتذة الجامعات والمهتمين والعاملين في مجال القطاع الصحي.

وأكد عضو مجلس السيادة لدى مخاطبته الإحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة، حرص الدولة على توفير كافة الخدمات العلاجية للمواطنين والارتقاء بمرافق القطاع الصحي.