البرلمان العراقي يخفق للمرة الثالثة بانتخاب رئيس للجمهورية

أخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة الأربعاء بانتخاب رئيس للجمهورية لعدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة مقاطعة عدد كبير من النواب، رافعاً الجلسة ”حتى إشعار آخر“، في تكرار لسيناريو الجلسة السابقة، وسط تواصل الخلافات السياسية.

وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وغالبا ما يكون المسار السياسي معقدا وطويلا في العراق بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.

وغرد مقتدى الصدر انه لن يشارك في الانتخابات البرلمانيا والتي تقوم على المحاصصة والفساد وان العراق ارحم لها ان تعيش الفراغ السياسي بدلا ان يقل الفساد على كاهلها