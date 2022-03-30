ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) بـ(6ر7) نقطة وبنسبة (18ر0) في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى (57ر4202) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (99ر4194) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت (8) ملايين و(421) ألفًا و(231) ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة (9ر0) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (8) ملايين و(344) ألفًا و(44) ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (069ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (18ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (749) ألف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته (89ر8) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (3) ملايين و(469) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (20ر41) في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني مليونين و(720) ألف ريال عُماني وبنسبة (31ر32) في المائة.

