المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تمنح محمود عباس «قلادة أبو بكر الصديق»

منحت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم، قلادة “أبو بكر الصديق” من الطبقة الأولى، تقديرا لجهوده الإنسانية الكبيرة على الصعيدين الفلسطيني والعربي.

وسيتسلم الرئيس محمود عباس القلادة في وقت لاحق، وفق مراسم بروتوكولية خاصة، وحضور رسمي.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ممثلة برئيسها د. يونس الخطيب، قررت ترشيح الرئيس محمود عباس لنيل هذه القلادة، لما قدمه من خدمات إنسانية جليلة لأبناء شعبه في داخل الوطن والشتات.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في دورتها (46) التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 30-31 مارس/آذار 2022.

يذكر أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (أركو) تمنح قلادة أبو بكر الصديق من الطبقة الأولى والتي تعد من أرفع الأوسمة التي تمنحها المنظمة العربية لملوك ورؤساء الدول الذين قدموا خدمات إنسانية جليلة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وترشيحات القلادة لا تقبل إلا من قبل الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وعليه تقوم اللجنة التنفيذية بتقديم القلادة من الطبقة الأولى إلى رؤساء الدول والملوك المكرمين، كما تمنح القلادة مرة واحدة كل سنتين لشخصية واحدة.

وقلادة أبو بكر الصديق منحت العام الماضي لملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ” أركو” لجهوده الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يذكر أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر منحت قلادة أبي بكر الصديق في الأعوام السابقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأمير دولة الكويت.