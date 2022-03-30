منظمة التعاون الإسلامي: رفضنا التدخل في شئون اليمن الداخلية

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إن المنظمة رفضت التدخل في شئون اليمن الداخلية.

وأوضح طه خلال كلمته في بداية انطلاق المباحثات اليمنية – اليمنية في الرياض أن المنظمة تقدر جهود السعودية للتوصل لحل سلمي لأزمة اليمن.

وتابع، إن المنظمة تعلق آمالا كبيرة على هذه المشاورات وتثمنها، مؤكدا أنها تمثل حرص الدول الخليجية التي بذلت منذ بداية الأزمة جهودا حثيثة ومساعي لمواصلة الإسهام في حل الأزمة.

وقال “نثمن استجابة اليمنيين للمبادرة وحضورهم المشاورات تغليبا لخيار الحوار من أجل الوصول إلى التسوية المنشودة”.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بقرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف العمليات العسكرية وخلق بيئة إيجابية توصل للسلام بناءا علي دعوة مجلس التعاون للدول الخليجية.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أن المشاورات اليمنية بالعاصمة السعودية تمثل “فرصة تاريخية” لليمنيين.

وكان التحالف العربي قد أعلن وقفَ العمليات العسكرية في اليمن بالتزامن مع انطلاق مباحثات يمنية – يمنية مباشرة اليوم في الرياض.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي إن القرارَ جاء استجابةً لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لإيقاف العمليات العسكرية وخلقِ بيئة إيجابية لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار باليمن.