أبوالغيط يفتتح منتدى الإدارة الحكومية العربية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات بدبي

شارك السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء الموافق 30/3/2022 في افتتاح أعمال منتدى الادارة الحكومية العربية، الذي يعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي، بالتعاون بين وزارة التطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الادارية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن السيد ابوالغيط ألقى كلمة أشاد في مستهلها بالتجربة الإماراتية الناجحة لرفع كفاءة الإدارة الحكومية، وأكد على أهمية الادارة الحكومية باعتبارها قاطرة نجاح لأي مشروع نهضوي، وأشار إلى أنه خلال الازمات يلجأ الافراد إلى الحكومات كما حدث في الازمة المالية العالمية عام 2008 و أزمة كوفيد 19.

وأضاف المصدر بان ابوالغيط اشاد بالدور الذي لعبته الادارة الحكومية في الدول العربية منذ بداية جائحة كوفيد 19​​​، حيث أثبتت نجاحها في الحد من انتشار مخاطر الجائحة.

وقال أبو الغيط أن الجائحة فرضت على الحكومات إعادة النظر في اولوياتها لتطوير سياسات وطنية لبناء القدرات ومجابهة الكوارث. كما أشار إلى أهمية الاستعداد لمجابهة الأزمات القادمة من خلال الاستشراف و بناء القدرات و المرونة في الأداء و الابتكار.​