محمد بن زايد يبحث مع بلينكن عددا من القضايا الدولية والإقليمية

عقد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المملكة المغربية، حيث جدد الوزير الأمريكي التأكيد على الشراكة الوثيقة بين البلدين واستعرض سبل تعزيز وتعميق التعاون المشترك.

وتناولت المباحثات العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية وعلى رأسها إيران وأوكرانيا وصادرات النفط.

كان بلينكن صرح قبل اجتماعه مع ولي عهد أبوظبي بأن اللقاء سيكون فرصة لإجراء محادثات استراتيجية بين البلدين.

وبحسب صفحة البعثة الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة على فيسبوك فقد أكد الوزير بلينكن أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الإمارات في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات القادمة من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة، ورحب بدعم الإمارات لهدنة تهدف إلى وقف إطلاق النار في اليمن مؤكدًا أن السبيل الوحيد لسلام دائم هو من خلال الحوار والدبلوماسية.

وأشاد الوزير الأمريكي بالتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في بناء السلام من خلال الاتفاقات الإبراهيمية وأشار إلى أنه يتطلع إلى العمل مع الإمارات والشركاء الآخرين بشأن المبادرات التي تم تصورها خلال قمة النقب الأخيرة في إسرائيل.

وتأتي الزيارة في ظل ظروف مقلقة بسبب العمليات الروسية في أوكرانيا، ومحاولة واشنطن الحد من تداعياتها على حلفائها في أوروبا، لاسيما فيما يتعلق بالطاقة.

هذا ويصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجزائر، ضمن جولة شرق أوسطية.