البرهان يتوجه إلى مصر للقاء الرئيس السيسي

يصل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة، اليوم الأربعاء. وقال بيان صادر عن مجلس السيادة صباح اليوم إن البرهان يتوجه إلى مصر يرافقه مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل في زيارة رسمية. ويجري البرهان مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

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