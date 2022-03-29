العراق: العثور على وكر إرهابي في محافظة كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية بالعراق، العثور على وكر تابع للعصابات الإرهابية خلال تنفيذ عمليات تفتيش في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

وأوضحت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الثلاثاء - أنه في إطار بسط الأمن والنظام وضمان حماية المواطنين، نفذت قوة من "اللواء العشرون" بإمرة رئيس أركان الفرقة الخامسة واجب تفتيش وتطهير في وادي الشاي ضمن قاطع المسؤولية في كركوك بحثا عن المطلوبين من العصابات الإرهابية والخارجين عن القانون.

وأشارت القيادة إلى أن عمليات التفتيش أسفرت عن العثور على وكر إرهابي يحتوي على 4 قنابل يدوية و12 صاعق تفجير، بالإضافة 12 إلى بطارية تفجير وملابس عسكرية، مبينة أنه تم رفع ومعالجة المواد من قبل قوات الجهد الهندسي.