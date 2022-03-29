الأردن: التحديات التي خلفتها كورونا تتطلب تعاونا لتجاوزها

قال رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، إن التحديات التي خلفتها جائحة كورونا والصراعات السياسية، وتتطلب التعاون المشترك لتجاوزها وإيجاد الحلول العملية لها في مختلف المجالات.

وأشار "الفايز" - في تصريح على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - إلى أهمية القمة التي تنعقد في ظل تداعيات جائحة كورونا، لما لها من أثر في ترسيخ نموذج عالمي للتعاون بين الحكومات والدول وتعزيز الحوار الدولي حول أبرز التوجهات لعالم ما بعد الجائحة، وتنسيق الجهود لتعزيز العمل الحكومي المشترك وإيجاد حلول للتحديات المستقبلية.

وعلى هامش القمة، زار رئيس مجلس الأعيان الجناح الأردني في "إكسبو دبي"، واطلع على الدور الكبير الذي يقدمه الجناح الأردني من أجل ترويج الأردن حضاريًا وسياحيًا واقتصاديًا، كما زار الجناح الفلسطيني واطلع على موجوداته التي تحاكي تاريخ فلسطين وحضارتها ونضالات شعبها.

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