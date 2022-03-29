عقد اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب

برعاية كريمة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى الكاظمي تستضيف بغداد يومي 30 و31 مارس 2022 اجتماعات الدورة العادية 96 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية 14 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب.

وسيشارك في هذه الاجتماعات التي ستنعقد برئاسة جمهورية العراق الدول الاعضاء في هذه اللجنة والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام اعلامية، تحت مظلة جامعة الدول العربية، ووفد الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب برئاسة السفير، أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الاعلام والاتصال.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي جملة من البنود منها على الخصوص متابعة تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية وفي صلبها الدعم المتواصل لوسائل الاعلام وشبكات الاتصال العربية للقضية الفلسطينية والقدس المحتلة والمحافظة على طابعها العربي وموروثها الروحي والحضاري الأصيل.

‎كما ستتدارس اللجنة الدائمة مسار خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج بتعاون وثيق مع البعثات والمكاتب والمراكز التابعة للجامعة العربية ومجالس السفراء العرب، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن البند الخاص بتحديث الخطة التنفيذية المتعلقة بدور الاعلام العربي في إشاعة قيم التسامح والعيش المشترك ونبذ السلوكيات المتطرفة والتصدي الاعلامي والفكري للإرهاب بكل أشكاله.

‎ وبموازاة ذلك، من المقرر عقد اجتماع في 29 مارس الجاري ببغداد لفريق العمل المكلف بإعداد مشروع الضريبة المفترض تطبيقها على كبريات الشركات الرقمية العالمية تنفيذا لقرار مجلس وزراء الاعلام العرب.