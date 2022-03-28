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تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم بنحو أربعة دولارات مع تنامي المخاوف بشأن انخفاض الطلب بعد إعلان شنغهاي أنها ستغلق المركز المالي للبلاد لإجراء اختبارات للكشف عن كوفيد 19 على مدار تسعة أيام. تراجع أسعار النفطتراجعت أسعار النفط اليوم بنحو أربعة دولارات مع تنامي المخاوف بشأن انخفاض الطلب بعد إعلان شنغهاي أنها ستغلق المركز المالي للبلاد لإجراء اختبارات للكشف عن كوفيد 19 على مدار تسعة أيام. وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت لتسجل 116.00 دولاراً للبرميل وجرى تداولها على انخفاض 3.88 دولارات أو3.2 بالمئة عند 116.77 دولاراً. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أدنى مستوى لتصل إلى 109.30 دولارات للبرميل وانخفضت 3.92 دولارات أو 3.4 بالمئة إلى 109.98 دولارات.

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