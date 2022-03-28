الاستخبارات العراقية تكشف تفاصيل إلقاء القبض على 4 إرهابيين في البلاد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، القبض على 4 إرهابيين، ومداهمة وكرين للدواعش في الانبار وديالى وغربي نينوى.

ووفقا لقناة السومرية نيوز العراقية، قالت المديرية أنه من خلال عمليات نوعية ومعلومات غاية بالدقة لشعب استخبارات الفرق الاولى والخامسة والعاشرة والخامسة عشر، وبالتعاون مع قوات من قيادة القوات البرية في قواطع عمليات الفرق المذكورة أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين أحدهما أثناء محاولته دخول منطقة الصقلاوية بالفلوجة الانبار والآخر بعد مداهمة منزله بتل عبطة بقضاء الحضر غربي نينوى.

وأضاف البيان أنه تم القبض على الارهابيين الآخرين في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى وهم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، متابعا أن المفارز الاستخبارية في الفرقة الخامسة وقوات برية تمكنت من مداهمة وكرين لداعش الارهابي في قضاء الرطبة وضبطت 600 اطلاقة عيار 14،5 ملم، 26 قنبرة هاون مختلفة، 12 عبوة وقداحة وحشوة دافعة و 6 مقذوفات مختلفة .

وذكر أنه تم تسليم الارهابيين الى جهات الطلب بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهما، فيما قامت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا.