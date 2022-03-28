اطلاق النسخة الرابعة من لمنتدى الدولي لريادة الاعمال و الاستثمار 2022 ضمن...

تحت مظلة ورعاية جامعة الدول العربية و ضمن فعاليات معرض دبي إكسبو 2020 ، تشارك الأمانة العامة بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي الأمين العام في أعمال " النسخة الرابعة من لمنتدى الدولي لريادة الاعمال و الاستثمار 2022 خلال الفترة 28-30 مارس 2022 تحت شعار "تواصل العقول، وخلق المستقبل" و ذلك في إطار السعي الدؤوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التمكين الاقتصادي للشباب على المستوي العربي و الأفريقي و الدولي في ظل مجموعة من التحديات التي يمر بها عالمنا أبرزها جائحة كورونا والآليات والبرامج الامثل التي ستسهم في تعزيز قدرة رواد الاعمال على الاستمرارية مشروعاتهم والعمل لتحقيق النمو المستدام في ظل متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. كما تتطلب هذه المرحلة شراكة حقيقية عملية فعالة بين القطاعيين العام والخاص وتظافر جهود الصناديق التنموية والمصارف والجامعات والمجتمع المدني والحاضنات والمسرعات والمناطق الحرة والصناعية الاقتصادية ومراكز البحوث لوضع آليات تسهم في إيجاد فرص عمل للشباب خاصة في العالم العربي والأفريقي.

ينظم هذا المنتدى بالتنسيق بين قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة العلاقات الاقتصادية مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين (UNIDO – ITPO) بالشراكة مع اتحاد الغرف العربية واتحاد المصارف العربية والمصرف العربي لتنمية الاقتصادية في إفريقيا وغرفة تجارة البحرين والمركز العربي الدولي لريادة الاعمال والاستثمار.

يتضمن المنتدى عدد من الفعاليات والمؤتمرات أهمها:

1. " النسخة الثانية من مسابقة رالي العرب لريادة الاعمال"

والتي تعد مبادرة لتعاون عربي وإقليمي متميز تهدف الى دعم الشباب العربي باعتبارهم عنصر التغيير، وأن التغيير العربي المنشود يحتاج إلى سواعد شابه، تكتسب المسابقة أهمية كبرى كونها تستهدف مشاركة شباب رواد الأعمال بالدول العربية من طلبة الجامعات وخريجيها؛ بهدف ربطهم باحتياجات سوق العمل وخلق المزيد من الفرص للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.

حيث سيسهم برنامج ومسابقة رالي العرب لريادة الأعمال والابتكار الفرصة للملتحقين بالجامعات بالوطن العربي لتقديم وعرض مقترحات مشروعات ناشئة في مجالات متعددة منها:

(1) حلول لما بعد جائحة كورونا (2) التجارة والتراث (3) تكنولوجيا الزراعية (4) تكنولوجيا الجيل الرابع الصناعية (5) البرمجة والتطبيقات (6) مصادر الطاقة المتجددة (7) التكنولوجيا الذكية.

2. " الأسبوع العربي للغرف العربية الأجنبية المشتركة "

ينظم هذا الحدث بالتعاون مع الغرف العربية الاجنبية المشتركة، لعرض خبرات دول المقار لهذه الغرف من حيث أفضل الممارسات في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمبتكرين في بلدانهم. ومشاركه فعالة من رواد الاعمال من الغرف المشتركة في المنتدى وذلك لتبادل الأفكار والخبرات العربية والدولية في هذا المجال وتعرف رواد الأعمال على بعضهم لإنشاء روابط وشراكات لأصحاب المشاريع مع رواد الأعمال في المنطقة العربية والعالم.

3. مبادرة "العيش باستقلالية"

والتي تستهدف خدمة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة ويفتح المجال أمام شباب الأعمال التقدم بمشاريعهم المقترحة في هذا المجال. وسيتم إطلاقها خلال هذا الحدث، بالشراكة ما بين اتحاد الغرف العربية ويونيدو البحرين و"معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي في دورته الرابعة".