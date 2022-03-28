أبوظبي.. بدء إجراءات العفو عن السجناء بمناسبة شهر رمضان

بدأت النيابة العامة في أبوظبي، اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالعفو عن عدد من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إمارة أبوظبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف سرعة عودة من شملهم العفو إلى أسرهم بالتزامن مع بداية شهر رمضان، وبما يحقق الهدف الأساسي لهذا القرار السامي بإدخال البهجة إلى تلك الأسر في هذه الأيام المباركة.
وأكد النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، أن حرص رئيس الدولة على منح الفرصة للمشمولين بقرار العفو لبدء صفحة جديدة من حياتهم يعكس الرؤية الشمولية لكل ما يحقق الحياة الكريمة والمستقرة لأبناء الوطن وكل من يقيم على أرض دولة الإمارات، لتظل واحة للأمن والاستقرار في ظل سيادة القانون وحماية الحقوق.
وأشار إلى أن الفرصة الممنوحة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، للالتزام بحسن السير والسلوك والاستفادة من برامج التأهيل والتدريب ليكون لديهم الأولوية في نيل العفو السامي، ينبغي أن تشكل حافزا إضافيا لاتباع القوانين وعدم مخالفتها أو تجاوزها بأي حال من الأحوال، مع ضمان عدم العودة إلى ارتكاب الجريمة وتحمل تبعاتها.
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