الأمين العام لجامعة الدول العربية يصل دبى للمشاركة فى القمة العالمية للحكومات

وصل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى دبي للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات وعدد من الفعاليات المصاحبة لها، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس 2022.

وأفاد مصدر مسئول بالأمانة العامة أن الأمين العام سيفتتح صباح اليوم الإثنين أعمال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورته الأولى، الذي يهدف إلى إتاحة منصة إقليمية للحكومات والمنظمات و جميع الشركاء لمناقشة الوضع المناخي في المنطقة العربية، واستكشاف أفضل الاستراتيجيات والممارسات التي من شأنها تعزيز جهود مجابهة التغير المناخي، وتعظيم استخدام الموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية.

وصرح المصدر بأن الأمين العام سيشارك بعدها في افتتاح المنتدى الدولي الرابع لريادة الأعمال والاستثمار، الذي يقام تحت رعاية جامعة الدول العربية وبتنظيم مشترك مع عدد من الجهات الشريكة. و يتضمن المنتدى عددا من الفعاليات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في المنطقة العربية، و خلق أنظمة بيئية ملائمة لريادة الأعمال و الابتكار.

وقال المصدر إن أبو الغيط سيشارك صباح يوم الثلاثاء في افتتاح أعمال القمة العالمية للحكومات، كما سيتحدث في جلسة حوارية تتناول مستقبل التحالفات في عالم متغير.

وأضاف المصدر بأن أبو الغيط سيفتتح صباح يوم الأربعاء أعمال منتدى الإدارة الحكومية العربية، الذي تنظمه الحكومة الإماراتية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإداري.

تجدر الإشارة في هذا الصدد أن جامعة الدول العربية و منظماتها المتخصصة تشارك دوريا في إقامة عدد من الفعاليات ضمن انشطة القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع الحكومة الإماراتية.