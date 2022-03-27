مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاًانخفض مؤشر بورصة مسقط (30) العماني بـ(3ر4) نقطة وبنسبة (10ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (82ر4276) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (17ر4281) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت (6) ملايين و(740) ألفًا و(3) ريالات عُمانية منخفضة بنسبة (1ر84) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (42) مليونًا و(350) ألفًا و(695) ريالاً عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (011ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (27ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (999) ألف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته (82ر14) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (337) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (01ر5) في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني (662) ألف ريال عُماني وبنسبة (82ر9) في المائة.