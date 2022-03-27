التعاون الخليجي: ملتزمون بإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية

أكد مجلس التعاون الخليجي، الأحد، التزامه بإيجاد حل سياسي لأزمة اليمن، وذلك قبيل انطلاق مشاورات يمنية في العاصمة السعودية الرياض.

جاء ذلك في تصريح للأمين العام للتعاون الخليجي نايف الحجرف، خلال لقائه وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في مقر المجلس بالرياض، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس.

وأفاد البيان بأن "الحجرف أكد خلال اللقاء على الموقف الثابت لمجلس التعاون في إيجاد الحل السياسي للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن".

وخلال اللقاء، جرى استعراض آخر التطورات في الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن، حسب البيان.

وشدد الحجرف على "حرص دول مجلس التعاون الخليجي في مواصلة دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في ترسيخ أمن واستمرار اليمن والمنطقة وسلامة أراضيه، ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد، بما يحقق الأمن و الاستقرار".

وفي 17 مارس الجاري، أعلن مجلس التعاون الخليجي اعتزامه استضافة مشاورات للأطراف اليمنية في 29 من الشهر نفسه في الرياض، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.