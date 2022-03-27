السعودية: القبض على مقيم يمني ”مجّد” الهجوم الحوثي على أرامكو بجدة

أعلنت السلطات السعودية إنها ألقت القبض على مقيم يمني قام بتصوير الهجمات التي تعرضت لها المنشأة النفطية في جدة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، مساء السبت قوله إن "الجهات الأمنية حددت هوية شخص وثق ونشر فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي، تحتوي على عبارات تمجد العمل العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو في جدة".
وأضاف أن الشخص، هو مقيم من الجنسية اليمنية وتم القبض عليه، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.
والجمعة، نفذت مليشيات الحوثي الإيرانية سلسلة هجمات على السعودية تسبب أحدها باندلاع حريق هائل في منشأة نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة.
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