الكاظمي: علينا البحث عن حلول منطقية تعكس النضوج السياسي

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن القوى السياسية في البلاد عليها إعادة حساباتها لعبور هذه المرحلة الخطرة.
وقال في كلمة خلال مؤتمر للناجيات الإيزيديات: "على القوى السياسية كافة العمل وتشكيل حكومة تعمل بأسرع وقت على خدمة شعبها ومن ضمنهم الناجيات الإيزيديات"، مضيفا "احترام التوقيتات الدستورية هو احترام الدستور، واحترام لمنطق الدولة، واحترام لاحتياجات لناس".
وتابع الكاظمي: "علينا أن نبحث عن حلول منطقية تعكس نضوجا سياسيا من الجميع، وتعكس قدرا عاليا من مسؤولية القوى السياسية إزاء واجباتها بوجودها في البرلمان أو خارج البرلمان".
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