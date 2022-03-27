محمد بن راشد يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق.

تناول اللقاء سبل دفع التعاون بين الإمارات والعراق، لا سيما إقليم كردستان العراق ضمن مختلف المسارات التنموية، وبما يخدم جهود التنمية والبناء في البلدين.

ورحب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مؤكداً عمق الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات بالعراق الشقيق، وتبادل معه وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، خلال اللقاء، عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واعتزازه بالعلاقات التي تجمع جمهورية العراق وإقليم كردستان بدولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً معاليه عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون ضمن شتى القطاعات الرئيسية.

حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء.