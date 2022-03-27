عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية من قبل قوات وشرطة الاحتلال، وقاموا بجولات استفزازية وأداء طقوسا تلمودية في باحاته.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحات المسجد، بحماية شرطة الاحتلال، التي منعت المصلين من الاقتراب من المنطقة الشرقية للأقصى، التي يؤدي فيها المستوطنون طقوسهم.

وكان مركز القسطل المختص بشؤون مدينة القدس المحتلة، وثّق اقتحام أكثر من 1000 مستوطن للمسجد الأقصى خلال الأسبوع المنصرم انطلاقاً من “باب المغاربة” وذلك بحماية الشرطة وقوات الاحتلال.

وأوضح أن هناك تزايدا كبيرا في أعداد المستوطنين الذين يقتحمون الأقصى وذلك تلبية لدعوات الجماعات الصهيونية المتطرفة وبغطاء من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وتهدف عمليات الاقتحام اليومي للمسجد الأقصى لتغيير الواقع العربي والإسلامي للمسجد ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً تمهيدا لتنفيذ عملية التهويد الكامل.

وفي السياق، ذكر مركز معلومات وادي حلوه في القدس المحتلة، بأن المتطرف عضو الكنيست، إيتمار بن غفير اقتحم حى الشيخ جراح في القدس، بحماية مشددة من قبل أفراد الشرطة الإسرائيلية، بصورة استفزازية للفلسطينيين.