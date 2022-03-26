العراق يدين ويستنكر هجمات الحوثيين للمنشآت الحيوية والمدنية فى السعودية

أدانت العراق واستنكرت الهجمات التي استهدفت أراضى المملكة العربية السعودية ومنشآتها الحيوية والمدنية، والتي كان آخرها استهداف محطة لتوزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة "أرامكو" في جدة وخزانات تابعة للشركة الوطنية للمياه ومحطة لتوزيع الكهرباء، مما خلف بعض الأضرار المادية وأسفر عن تضرر عدد من المنازل والمركبات.
وذكرت الخارجية العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم /السبت/ - أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة بنسخته الـ20.
وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - التنسيق والتشاور المستمر في شتى المجالات؛ وأهمية تكثيف العمل نحو خلق آفاق جديدة للتعاون الثنائي، كما تبادلا الرؤى والتقييم حول مجمل تطورات القضايا الإقليمية التي تحظى باهتمام الجانبين، ومواجهة التحديات المختلفة التي تتعرض لها المنطقة، ودفع مسيرة التعاون بما يحقق طموحات السلام، والتنمية.
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