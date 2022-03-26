البرلمان العراقي يحدد الأربعاء المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية

حدد مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، أن البرلمان حدد يوم الأربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن المجلس رفع جلسته إلى يوم الإثنين بعد أن أنهى القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية.
وكان مراسلنا قد أفاد ببدء جلسة البرلمان العراق، اليوم السبت، لانتخاب رئيسا جديداً للجمهورية، في جلسته الاعتيادية، برئاسة محمد حلبوسي، وبحضور 202 من النواب.
ويعقد البرلمان العراقي جلسة من المقرر أن يُنتخب فيها رئيسا للجمهورية، في محاولة هي الثانية تأتي وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر.
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