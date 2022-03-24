انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية

انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفوريةانخفضت أسعار الذهب في نطاق معاملات ضيق اليوم الخميس، إذ سيطر الحذر على الأسواق بسبب الصراع الروسي الأوكراني وقبيل إعلان بيانات تضخم أمريكية قد توفر مؤشرات جديدة على وضع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 في المائة إلى 93ر1939 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2ر0 في المائة إلى 10ر1941 دولار للأوقية.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3ر0 في المائة إلى 99ر24 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 6ر0 في المائة إلى 57ر1013 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 6ر0 في المائة إلى 17ر2527 دولار للأوقية.