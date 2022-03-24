الإمارات تدين هجوم «الحوثي» على ناقلات نفط جنوب البحر الأحمر

أدانت دولة الإمارات محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية للهجوم على ناقلات نفط بزورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مما يتطلب رداً رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف إمدادات الطاقة وأمن الملاحة والتجارة العالمية، واستقرار الاقتصاد العالمي، ودعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لردع هذه الهجمات والتهديدات المتكررة.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير زورقين مفخخين وإحباط هجوم عدائي وشيك في جنوب البحر الأحمر.

وقال التحالف، في بيان صحفي، إن الزورقين اُعدا لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب، مشيراً إلى أن محاولة إطلاق الزورقين المفخخين كانت من محافظة الحديدة.

وأضاف التحالف أن الميليشيا الحوثية تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.