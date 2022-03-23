وزير الخارجية اللبناني يبحث مع سفيري فرنسا والاتحاد الأوروبي تداعيات الأزمة الأوكرانية

بحث وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الدكتور عبدالله بوحبيب، تداعيات الأزمة في أوكرانيا، خلال لقائين منفصلين مع سفيرة فرنسا آن جريو، وسفير الاتحاد الأوروبي بلبنان رالف طراف.

وأكدت الخارجية اللبنانية أن اللقاء مع سفيرة فرنسا تناول تأثير الأزمة على الأمن الغذائي في أوروبا والمنطقة خصوصا على لبنان، وكذلك التحركات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي وفرنسا في موضوع التصويت على مشاريع القرارات المطروحة حاليا في الأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، التقى بوحبيب سفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف مع سفراء مجموعة الدول السبع، حيث تناول اللقاء تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية والتنسيق مع لبنان فيما يتعلق بالعمل داخل المنظمات الدولية لإيجاد حل للأزمة، فضلاً عن بحث الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في مايو المقبل.