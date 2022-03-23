الامانة العامة تشارك في اجتماعات الدورة 66 ”للجنة وضع المرأة” في نيويورك

شارك وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ‏برئاسة الأمين العام المساعد السفيرة هيفاء أبو غزالة رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بلجنة وضع المرأة بنيويورك فى دورتها ٦٦ برئاسة المندوبة الدائمة لجنوب إفريقيا، وبدأت اعمال اللجنة بتاريخ 14 مارس وتستمر حتى 24 من ذات الشهر، هذا ويأتي موضوع الدورة هذا العام تحت عنوان "تحقيق المساواة بين الجنسين

‏في إطار تغير المناخ والسياسيات ‏والبرامج للحد من مخاطر البيئة والكوارث".

واستهل الأمين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس بيانه انه من اجل صياغة مستقبل مستدام يجب أن يكون النساء والفتيات في الصدارة وفي القيادة و أن يقدن الطريق نحو مسيرة التكييف من الآثار الناجمة في مسألة التغير المناخي كما وأشار في بيانه الى الفجوة التي لازالت واضحة وجليا حيث تعاني النساء والفتيات اكثر من غيرهن ‏حيث لا تزال النساء والفتيات مستبعدة إلى حد كبير من ‏من عملية صنع القرار والتي من شأنها تحديد آليات التكيف لمواجهة تغير المناخ ، كما وانتقل في بيانه إلى مسألة العنف الواضح التي تتعرض إليه السيدات المدافعات عن حقوق الإنسان في موضوع البيئة موضحا أن التمييز بين الجنسين يعني أن نسبة ضئيلة فقط من مالكي الأراضي الزراعية هم من النساء حيث وغالبا ما يتم تجاه الاحتياجات ومصالح المرأة ودفعها بعيدا عن عملية صنع القراروالسياسات العامة المتعلقة باستخدام الأراضي والتلوث والعمل المناخيه ويأتي هذا نتيجة آلاف من السنين من النظام الأبوي الذي يستبعد النساء ويعوق اصواتهن.

‏تلى ذلك بيان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والذي أوضحه من من خلاله أن اللجنة بصفتها هيئة فرعيه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لازالت تشرف وتتابع على عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ و الأهداف الإنمائية وخاصة الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين كما وأشار في البيان أن المنتدى السياسي رفيع المستوى المزمع عقده في يوليو ٢٠٢٢ سيتناول التقدم المحرز في تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لا سيما تناول التقدم المحرز في الاهداف الأخرى، وتلى ذلك كلمات متعددة.

‏هذا وجاري عقد اجتماعات تنسيقية على هامش اعمال اللجنة بين رئيس وفد الأمانة العامة المشارك باعمال اللجنة مع الأطراف المعنية بشؤون المرأة المشاركة في ذات اللجنة بنيويورك لتناول وبحث سبل التعاون المقترحة بين كلا الاطراف. حيث بدأ جدول أعمال الاجتماعات الاثنين الموافق 14 مارس٢٠٢٢ باجتماع رؤساء الوفود للمجوعة العربية المشاركة في أعمال اللجنة بطلب من البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية وذلك لتنسيق المواقف العربية في ما يتعلق بتعزيز قضايا المرأة والنهوض بها.

كما وعقد اجتماع تنسيقيا برئاسة مشتركة لدولة قطر ورواندا مع "مجموعة الأصدقاء ‏حول تكافؤ الفرص بين الجنسين " باستضافة ومشاركة معالى الأمين لعام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس و رؤساء الوفود المشاركة في أعمال لجنة وضع المرأة بنيويورك والممثلين الدائمين للدول المشاركة.