عقد أعمال الدورة العادية 56 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي

تبدأ في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية (56)، حيث انعقد صباح اليوم، الأربعاء الموافق 23 مارس، المكتب التنفيذي التحضيري، ويليه المجلس الوزاري غداً الخميس الموافق 24 مارس 2022. وتتسلم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئاسة أعمال هذه الدورة من الجمهورية التونسية، كما تترأس جمهورية مصر العربية أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

وصرحت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن المجلس سيناقش في هذه الدورة عدد من المواضيع الصحية الهامة في مقدمتها التطورات الجديدة واستجابة الدول الأعضاء في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وكذلك تقرير وتوصيات اللجان الفنية الاستشارية المنبثقة عن المجلس، والاطلاع على أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديتين رقم (54) مارس 2021، ورقم (56) مارس 2022.

كما يعرض عدد من الاستراتيجيات الهامة لاعتمادها من قبل المجلس في هذه الدورة وهي: مشروع الاستراتيجية العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد التطعيمات واستخدامها داخل الدول العربية، ومشروع الاستراتيجية العربية للحصول على لقاحات كوفيد 19 وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية، وأيضا المبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية التي تم اتخاذ قرار بشأن من المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2319 د.ع 108 بتاريخ 2/9/2021.

بالإضافة إلى مناقشة الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر ان يلقيها معالي وزير الصحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف/ مايو 2022.

كما أشارت معاليها بأن المجلس سوف يناقش موضوعات توحيد الجهود العربية لمكافحة المخدرات، وتفعيل اجتماع الهيئات العربية العليا للدواء والغذاء

ومن المواضيع الدائمة على جدول الأعمال المجلس التي سيتم أيضا مناقشتها المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والصندوق العربي للتنمية الصحية، وكذلك الوضع القانوني للمجلس العربي للاختصاصات الصحية في ظل القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتبعيته لمجلس وزراء الصحة العرب.

وسيتم الإعلان عن جائزة الطبيب العربي لعام 2022، وتكريم الأطباء الفائزين، والاستماع إلى التجارب الصحية الناجحة للدول العربية الأعضاء،

وتحت بند ما يستجد من أعمال سوف يتم مناقشة مبادرة إنشاء مركز عربي لمكافحة الأوبئة والمركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية، بالإضافة إلى مقترح وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية بشأن إنشاء الوكالة العربية للدواء،

وفي مجال التعاون العربي الدولي سوف يناقش المجلس موضوع التعاون العربي الأمريكي في المجال الصحي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الأمريكي، بمشاركة نائبة وزير الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة الأمريكي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.