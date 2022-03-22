رئيس البرلمان العربي يؤكد أن جامعة الدول العربية حققت الكثير من الإنجازات...

هنأ صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة ذكرى مرور 77 عاما على تأسيس الجامعة العربية الذي يوافق 22 مارس1945. وقال رئيس البرلمان العربي إن جامعة الدول العربية على طول مسيرتها ظلت إطارا جامعا للدول العربية وحصنا منيعا في مواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالأمة العربية، وحققت الكثير من الإنجازات على صعيد لم الشمل العربي، وذلك على الرغم من التحديات الكثيرة التي واجهت الأمة العربية، الداخلية والخارجية، والتي تتطلب تعزيز التضامن العربى أكثر من أى وقت مضى. وأشاد " العسومي " بأن ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية ستبقى ذكرى عزيزة على قلوب كل العرب لما تشكله من تاريخ كبير نعتز به جميعا مقدرين الجهود المضنية التي تقوم بها جامعة الدول العربية، لمواكبة المتغيرات على المستوى الدولي وبما يحقق الطموح لتطوير أدائها والارتقاء بها تحقيقا لتطلعات الشعوب العربية والدفاع عن قضايانا والحفاظ على مقدرات الأمة، و بما يعزز تواجدها على الصعيد العالمي .

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