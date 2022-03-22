فلسطين تُطالب بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال لوقف جرائم المستوطنين

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الدول التي تتغنى تمسكها بمبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين وتصرح بشأن رفضها للاستيطان ضرورة ممارسة الضغط اللازم والفوري على دولة الاحتلال لوقف جرائمها واستيطانها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال وعناصر إرهابه المنظم.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات الاعتداءات التخريبية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، والتي كان آخرها إقدام مجموعة إرهابية يهودية على اقتحام المنطقة الصناعية في بلدة البيرة والاعتداء على منشآت وممتلكات المواطنين وإعطاب وتخريب 20 مركبة على الأقل.

كما نددت الخارجية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ما جرى أيضا في شمال غرب نابلس حيث أقدمت العصابات الاستيطانية على مهاجمة مركبات المواطنين في قرية برقة ومنطقة المسعودية الأثرية، اقدام عدد من المستوطنين على إطلاق كلابهم المفترسة على المزارعين الفلسطينيين ببلدة بتير في الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، في محاولة لإبعادهم عن أراضيهم، وغيرها من الاعتداءات في بلدة بيت دجن وتقوع في نابلس وبيت لحم.

وشددت الخارجية أن الهدف من هذه الهجمات والاعتداءات تعميق وتوسيع الاستيطان والسيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم. هذه الاعتداءات تأتي في ظل استمرار جيش الاحتلال في أعمال الترهيب والتخويف الليلية ضد قرية “التواني” في مسافر يطا.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذه الاعتداءات ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع برمتها، وتعتبرها دعوة صريحة لتفجير الأوضاع وتخريب أية جهود مبذولة لتهدئة الأوضاع واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وقالت إن ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الصراعات والأزمات، توفر لدولة الاحتلال المزيد من الوقت لاستكمال تنفيذ مشاريعها الاستيطانية الهادفة إلى ضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.