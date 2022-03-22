انطلاق أعمال الدورة 48 لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامى بإسلام آباد

انطلقت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وتركز الدورة على ملفات سياسية عديدة من أبرزها تطورات الوضع في ‫أفغانستان والتطورات الإنسانية وأيضا الأوضاع في ‫اليمن و‫ليبيا وجمهورية ‫السودان، بالإضافة إلى ‫الصومال و‫سوريا.

يشارك في الاجتماعات وزير الخارجية سامح شكري ووزراء خارجية البلدان الأعضاء بالإضافة إلى وزير خارجية الصين وانج يي، ومن المقرر أن يستعرض حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة خلال الاجتماعات التي تستمر لمدة يومين، أهم أنشطة الأمانة العامة ومشاريعها وبرامجها طوال الفترة الماضية بالإضافة إلى خطط المنظمة لما بعد المؤتمر.

وتطرح الدورة العديد من المواضيع، فضلا عن أنشطة الأمانة العامة للمنظمة المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن مختلف القضايا في العالم الإسلامي، بما فيها قضية ⁧‫فلسطين⁩ والقدس الشريف والتطورات الهامة التي شهدتها طوال الفترة التي تلت انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير في ‫نيامي.

تعد الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي النشاط الأبرز الثاني، للمنظمة بعد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية الذي عقد في ديسمبر الماضي بشأن الأوضاع الإنسانية في أفغانستان.