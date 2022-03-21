ابو الغيط يستقبل البطريرك الراعي في الجامعة العربية

في زيارة هي الاولي من نوعها، استقبل السيد أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ظهر اليوم 21 مارس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، البطريرك مار بشارة بطرس الراعي- بطريرك انطاكية وسائر المشرق للموارنة الذي يزور مصر حالياً.

وأعرب الأمين العام لغبطة البطريرك عن تقديره للدور الوطني المحترم الذي يقوم به في سبيل الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان وترسيخ الوحدة الوطنية وايجاد حالة من التواصل الايجابي بين مختلف المكونات اللبنانية.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن الأمين العام أكد خلال اللقاء علي دعمه وتأييده لدعوة البطريرك الي تحييد لبنان عن النزاعات والصراعات الاقليمية بما يحافظ علي السلم الاهلي في لبنان ويحفظ الاستقرار ويفتح الطريق امام التعافي الاقتصادي الضروري.

وذكر المصدر أن اللقاء تناول أيضاً مجمل الأوضاع في لبنان، بما في ذلك الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو القادم، وعلى أهمية الاسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للقيام بالاصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية لإخراج لبنان من الأزمة الحالية وتخفيف المعاناة التي يمر بها الشعب اللبناني.

وأضاف المصدر أن غبطة البطريرك أعرب للأمين العام عن سعادته بزيارة الجامعة للمرة الاولي وعن تقديره لحرص الجامعة العربية على دعم لبنان ومواكبته في مواجهة التحديات الراهنة، ووقوفها مع الشعب اللبناني في محنته، وحرصها علي مساندة لبنان في التمسك بهويته العربية