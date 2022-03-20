انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقانخفض مؤشر بورصة مسقط (30) بـ(9ر0) نقطة وبنسبة (02ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (88ر4314) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (79ر4315) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت (3) ملايين و(210) آلاف و(137) ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة (51) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (6) ملايين و(547) ألفًا و(57) ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (009ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (30ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (390) ألف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته (13ر12) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (254) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (92ر7) في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني (135) ألف ريال عُماني وبنسبة (21ر4) في المائة.