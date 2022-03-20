البطريرك الماروني: قلت للسيسي نحن بحاجة إلى علاج مرض لبنان وهو أكد...

أكد البطريرك الماروني اللبناني، مار بشارة بطرس الراعي، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "مستعد لدعم القضية اللبنانية".

وفي مقابلة مع قناة "MTV LEBANON"، قال الراعي متحدثا عن زيارته لمصر: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحب لبنان واللبنانيين، وقد شكرته على الجسر الجوي الذي أنشأه بعد انفجار المرفأ، مما يعبر عن محبته وعلى فتح أبواب مصر للبنانيين، وعلى مواقفه الداعمة دائما للبنان، وعلى الوساطة التي يقوم بها مع بلدان الخليج".

وأضاف الراعي: "تطرقنا إلى قضايا لبنان الداخلية، وعبر السيسي عن أسفه للحالة التي وصل إليها لبنان، وقلت له إن لبنان مريض ونحن بحاجة إلى علاج مرضه، وهو عدم تطبيق اتفاق الطائف، والحل هو إعلان الحياد"..نأسف لأن لبنان أصبح منعزلا عن العالم، والرئيس المصري مستعد لدعم القضية اللبنانية وقد أكد هذا الأمر وقلت له إن الحلول ليست في يد اللبنانيين وحدهم لتطبيقها، إنما هناك دور للعرب والمجتمع الدولي".

وفي إطار الحديث عن ملف الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان، أشار الراعي للسيسي إلى أنها "يجب أن تحصل، ونحن يعنينا ذلك كي نحافظ على الاستحقاقات الدستورية، ويجب على الناخبين أن يشاركوا بكثافة وأن يحسنوا الاختيار وبيدهم استعادة الثقة".

هذا وتوجه البطريرك الماروني إلى اللبنانيين بالقول: "شاركوا بكثافة في الانتخابات، ولا يمكن الاختيار بين الذهاب أو عدمه، فهذا واجب عليكم، وانتخبوا من تعتقدون أنهم يلبون طموحاتكم، ولا تتخلّوا عن دور المساءلة والمحاسبة".

واستطرد: "هناك علاقة صداقة بيننا وبين الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي لم يقصر في متابعة قضية لبنان الملتزم والعضو المؤسس فيها، ولا يمكن للجامعة ترك لبنان مرميا على الطريق، إنما يجب العمل أكثر وأكثر من أجله".

واختتم المقابلة قائلا: "تحدثنا عن موضوع سلاح "حزب الله" الذي خرج من يد اللبنانيين، ولو كانت هناك استراتيجية دفاعية لحل جزء من المشكلة".