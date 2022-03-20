الدبيبة يعلن تشكيل لجنة للحوار حول قانون الانتخابات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية لإجراء حوار حول القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، مشيرا إلى أنه لا بديل عن الانتخابات، ولا مجال لمزيد تمديد للفترة الانتقالية.

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة، إنه اعطى أوامر لتشكيل ”لجنة وطنية موسعة“ تتولى قيادة حوار وطني حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية.

وأضاف الدبيبة في كلمته أمام وزراء حكومته، أنّ ”إنجاز الانتخابات استحقاق وطني ولن نقبل بعقد صفقة لأصحاب السلطة تحت ستار التوافق، فالتوافق اليوم يكون من خلال الليبيين وعن طريق الانتخابات“ وفق تعبيره.

وأكد الدبيبة أنه أجرى اتصالات عدة مع أطراف دولية، قال إنها أجمعت على أن الحل في الانتخابات، وأضاف ”لذلك أدعو الليبيين إلى رفع صوتهم“.

وتابع الدبيبة ”ليس أمامنا إلا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هذا الحلم الذي يراود كل الليبيين أصبح اليوم أقرب من أي وقت سابق، ولن تفلح مؤامرة التمديد“ بحسب قوله.

وأضاف الدبيبة مخاطبا وزراء حكومته ”لا تجعلوا مؤامرات الطبقة السياسية تشوشكم ولا تعيروهم اهتمامًا، ما يهم الليبيين ليس من يجلس على الكراسي، بل من يقدم الخدمات“.

وكان الدبيبة أكّد، أمس السبت، أنّ ليبيا ”تمر بمرحلة تاريخية“، قائلا ”إما أن يتم تحقيق تحول ديمقراطي لمستقبل الأولاد والأحفاد، أو أن نخسر الفرصة“.

وقال الدبيبة خلال الملتقى النسائي لدعم الانتخابات، إنه ”سيبدأ حراكا واسعا لدعوة كل الليبيين للاحتجاج والضغط من أجل إجراء الانتخابات“، مشيرا إلى ”امتلاك الشجاعة لإجراء الانتخابات في أسرع موقت ممكن“.

وأكد رئيس الحكومة المؤقتة أنّ ”الانتخابات هي الحلّ وطريق الخلاص لليبيين“، مشيرا إلى أنّ من سماهم ”المتعصبون والمغامرون“ يريدون ”عرقلة الانتخابات والبقاء في السلطة“.

وقال إنّ ”الليبيين لن يدعموا أي مشروع للانقسام أو الحرب أو من يحرض على القتال واحتكار السلطة لسنوات دون أي شرعية“.

واعتبر الدبيبة أنه من غير المعقول أن يستمر برلمان في الحكم 10 سنوات ويشجع على الحرب والانقسام“، وفق تعبيره، وجدد القول إنّ ”مطلب الليبيين جميعا الذهاب للانتخابات، وجزء من مهمة حكومة الوحدة إجراؤها ولن تتخلى عنها“.