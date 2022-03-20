التحالف العربي: أحبطنا هجوما وشيكا كان يستهدف الملاحة في البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر.

وأضاف التحالف، في بيان له نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنه تم تدمير زورقا مفخخا في الحديدة، كما نجح في إحباط هجوما وشيكا كان يستهدف حرية الملاحة جنوبي البحر الأحمر.

وأكد التحالف أن جهوده أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وكان التحالف العربي قد أكدت في وقت سابق من اليوم أن هجمات عدائية شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت منشآت اقتصادية ومدنية جنوبي السعودية، وتم اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

كما تم اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة في وقت لاحق تم إطلاقها لاستهداف منشآت اقتصادية، وأحبط التحالف أيضا هجوما عدائيا للميليشيا على معمل الغاز المسال بمحطة أرامكو في ينبع.