الأمين العام يستقبل المبعوث الخاص لحكومة الصين لـ الشرق الأوسط

استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأحد الموافق 20/3/2022 بمقر الأمانة العامة السيد السفير تشاي جون المبعوث الخاص لحكومة الصين لقضية الشرق الأوسط والذي يقوم حالياً بزيارة القاهرة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط أشار خلال المقابلة إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط الجامعة العربية ودولها الأعضاء من جانب والصين من جانب آخر، والتي تجلت في تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004، كما أكد على أهمية تعزيز المصالح المشتركة وتحقيق التنمية في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية.

كما ثمن أبو الغيط عالياً الدعم الكبير المقدم من الجانب الصيني للأمانة العامة والدول العربية الممثل في تقديم اللقاحات ومشاركة الخبرات والأجهزة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي عكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين.

وأضاف المصدر أن الأمين العام أعرب للمبعوث الصيني عن بالغ تقديره لقيام الصين بدعم مختلف القضايا العربية في المحافل الدولية وفي مجلس الأمن، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، القضية المركزية للجامعة العربية، مشيداً بالدعم الصين المالي

الذي تقدمه الصين إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

في الشرق الأدنى (الأونروا) في ظل ما تعانيه الوكالة من ضائقة مالية، وقد أشار المبعوث الصيني إلى أن موقف الصين الداعم ثابت تجاه القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.