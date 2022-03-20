قادة الإمارات يهنئون الرئيس التونسي بذكرى استقلال بلاده

بعث رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس قيس سعيد.
وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن.
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