زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية بجاية شمال الجزائر.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في تمام الساعة 12:59 دقيقة من ظهر اليوم، حسب التوقيت الجزائري.

وأكد المركز أن الزلزال كان على بعد 18 كيلو من ولاية بجاية، ولم ترد أي تفاصيل أخرى حول وجود إصابات أو أضرار حتى اللحظة.