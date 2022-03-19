ميقاتي: مصرّون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم السبت، إن هناك إصرار على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وأوضح، عقب اجتماع لمجلس الوزراء انعقد للنظر في الإجراءات القضائية ضد عدد من البنوك، أن هدف الاجتماع هو حماية صغار المودعين وليس المصارف.

وأضاف ميقاتي في مؤتمر صحفي: “نحن نحمي المؤسسات وليس الأشخاص”.

وتخطط البنوك اللبنانية لإضراب على مدى يومين، الأسبوع المقبل، احتجاجا على الإجراءات القضائية التي استهدفت 7 بنوك رئيسية، وهي مواجهة تهدد بالمزيد من عدم الاستقرار في بلد غارق في أزمة منذ 2019.

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