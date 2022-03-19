قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم السبت، إن هناك إصرار على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وأوضح، عقب اجتماع لمجلس الوزراء انعقد للنظر في الإجراءات القضائية ضد عدد من البنوك، أن هدف الاجتماع هو حماية صغار المودعين وليس المصارف.
وأضاف ميقاتي في مؤتمر صحفي: “نحن نحمي المؤسسات وليس الأشخاص”.
وتخطط البنوك اللبنانية لإضراب على مدى يومين، الأسبوع المقبل، احتجاجا على الإجراءات القضائية التي استهدفت 7 بنوك رئيسية، وهي مواجهة تهدد بالمزيد من عدم الاستقرار في بلد غارق في أزمة منذ 2019.
الانتخابات النيابيةالبنوكلبناننجيب ميقاتي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميقاتي: مصرّون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.