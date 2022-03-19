الذهب يتكبد أكبر خسارة
سجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ما يقرب من 4 أشهر بعد أن تضرر الطلب على المعدن، وهو من أصول الملاذ الآمن، بفعل الآمال في إحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وكذلك تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض سعر الذهب بـ 1.1 في المائة إلى 1921.5 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع الدولار، حيث قفز مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.
وخلال الأسبوع، انخفض الذهب بنحو 3.5 في المائة، إذ تدعمت المعنويات في الأسواق المالية الأوسع نطاقاً بالتفاؤل حيال محادثات السلام، مما قلل من الطلب على أصول الملاذ الآمن.
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