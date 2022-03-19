قرقاش: الإمارات تسعى لتكريس الدور العربي في الملف السوري

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، إن زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى أبوظبي تأتي انطلاقا من توجه الإمارات الرامي إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري.
وأوضح قرقاش، خلال تغريدة على تويتر، أن تلك الزيارة تأتي أيضا من قناعة إماراتية بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم.
وأكد قرقاش أن “المرحلة تحتاج خطوات شجاعة لترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان مستقبل المنطقة ورفاه شعوبها”.
وشدد على أن الإمارات مستمرة في انتهاج سياسة واقعية تجاه خفض التوترات وتعزيز الدور العربي في مقاربة عملية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة.
وقال: “الظروف الإقليمية المعقدة تستوجب تبني منهجاً عملياً ومنطقياً لا يقبل تهميش الجهود العربية الساعية لمواجهة التحديات وتجنب شرور الأزمات والفتن”.
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