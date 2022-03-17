ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي، بعد التماسك فوق أدنى مستوى في أسبوعين، بدعم تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، ارتفعت أسعار معدن الذهب اليوم الخميس بنسبة 0.9 بالمئة إلى 1,945.16 دولار، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,927.70 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,923.25دولار.
وبلغت حيازات الذهب لدى صندوق "SPDR Gold Trust" أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب، 1,070.53 طن متري، والذي يعد أعلى مستوى منذ 4 مارس 2021.
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