أسعار النفط تعاود ارتفاعها
عاودت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعها بعد التراجعات التي شهدتها خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وسط مخاوف أثارتها كل من معلومات الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية أمس بشأن الإمدادات والأسعار المتوقعة للأشهر المقبلة.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أنه وبعد أن هبط خام برنت الأربعاء إلى ما دون 100 دولار للبرميل، عاودت العقود الآجلة للخام تسليم مايو، إلى الصعود بنسبة 1.83 في المائة لتصل إلى 99.81 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل بنسبة 1.64 في المائة لتصل إلى 96.6 دولار للبرميل.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن تكون أسعار النفط الخام أعلى من 100 دولار للبرميل خلال الأشهر المقبلة، على أن يبلغ متوسط سعر خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 113 دولارا للبرميل في مارس، و112 دولارا للربع الثاني من العام 2022.
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