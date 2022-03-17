سوريا تُلغى تقييدات فرضتها جائحة كورونا لحركة الدخول والخروج من البلاد

أعلنت سوريا، اليوم الخميس، إلغاء تقييدات فرضتها جائحة فيروس كورونا لحركة الدخول والخروج من البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أصدر تعميما بإلغاء كل التعليمات المتعلقة بتقييد حركة دخول وخروج العرب والأجانب والسوريين والتي صدرت ضمن الإجراءات المرتبطة بالتصدي لكورونا.



وتضمن التعميم، وفق بيان للوزارة، إعادة العمل بالضوابط المتعلقة بحركة القدوم والمغادرة عبر معابر الهجرة والجوازات الحدودية وفق القوانين والأنظمة النافذة حسبما كان معمولا به سابقا قبل اتخاذ الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا.

وشدد التعميم على ضرورة التقيد التام بالشروط الصحية المتخذة من وزارة الصحة السورية وإبراز تحليل (PCR) لم يمض عليه 96 ساعة أو شهادة لقاح معتمدة.



وكانت الداخلية السورية أصدرت تعميما في 19 مارس عام 2020 بمنع دخول العرب والأجانب القادمين من عدة دول إلى البلاد في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.