ولى عهد أبوظبى يتسلم رسالة من الرئيس الإندونيسى

تسلم ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم /الخميس/، رسالة خطية من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، تناولت العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والعمل المشترك من أجل الارتقاء بها على جميع المستويات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الشيخ محمد بن زايد تسلم الرسالة خلال لقائه اليوم في "قصر البحر" بأبوظبي مع وزير الدفاع الإندونيسي فرابوو سوبيانتو، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة التعاون في الشئون الدفاعية.